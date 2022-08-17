تأكد غياب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إصابة جانغ هيون سو تبعده عن الهلال

وأشار نادي الهلال إلى أن الأشعة التي أجراها جانغ هيون سو أثبتت حاجته للخضوع إلى برنامج علاجي وتأهيلي، ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أسابيع.

وتعرض جانغ هيون سو لإصابة في الفخذ، وسيغيب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أول 3 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من؛ الخليج، الفيحاء والفتح.

الهلال يستعد لانطلاق الموسم

وخاض الهلال معسكرًا في مدينة برمنغهام، استعدادًا للموسم الجديد، ولعب مباراتان وديتان أمام ألميريا ونوتنجهام فورست، وعاد إلى الرياض وواجه الشعلة بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.