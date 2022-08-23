نجح مجلس إدارة شركة نادي الهلال الاستثمارية، برئاسة فهد بن نافل، في إنهاء إجراءات إطلاق تطبيق BLU STORE بالشراكة مع شركة “جاهز” الدولية لتقنية نظم المعلومات.

الهلال يكشف تفاصيل تطبيق BLU STORE:

ولفت الهلال إلى أن إطلاق تطبيق BLU STORE، كخطوة استثمارية جديدة يخطوها النادي، تتماشى مع أهداف مجلس إدارته في زيادة مداخيله، واستخدام أحدث التقنيات، بما يعزز من مساعيه في تقديم تجربة متميزة للرياضيين ومحبي النادي.

ويعمل النادي من خلال BLU STORE على توفير كافة احتياجات المشجعين والرياضيين؛ لمنتجات الهلال المتنوعـة والحصرية، وتذاكر مبارياته وفعالياته في مختلف المجالات، من خلال برنامج عضويات يتضمن فئات مختلفة، تمنح كل عضوية عروض وخصومات خاصة، ومحتويات حصرية، وأولوية في شراء تذاكر مباريات وفعاليات النادي والعديد من المزايا المتنوعة.

ويوفر التطبيق مجموعة من المتاجر العالمية التي تتيح شراء المنتجـات والأدوات الرياضية والصحية؛ عبر تطبيق واحـد يتميز بخدمة التوصيل الفوري، إلى جانب تقديمه محتوى رياضي يتضمن أخبارًا رياضية وفيديوهات وصورًا حصرية، وكافة أحداث ونشاطات الهلال في مختلف رياضاته وألعابه.

كما يوفر تطبيق BLU STORE برامج تميز تقدم للمشجعين نقاطًا للشراء التذاكر، إضافة إلى أسبقية الحصول عليها قبيل بقية المستخدمين، حيث يمكن تحميله والاستفادة من مميزاته ومنتجاته المتنوعة عبر متجري التطبيقات “أب ستور وجوجل بلاي ستور”.

فهد بن نافل يشيد بخطوة إطلاق التطبيق:

ومن جانبه، وصف فهد بن نافل إطلاق التطبيق بالخطوة الرائدة للنادي، التي سعى من خلالها إلى تعزيز علاقته بالمهتمين والمشجعين، وتوفير كافة منتجاته وأخباره لكافة محبيه وعشاقه عبر استخدام التقنيات الحديثة؛ بمـا يضمن لهم سهولة وسرعة الوصول إلى منتجاته، ويوفر تجربة مستخدم متميزة تحاكي أنجح التجارب العالمية، وتواكب التطور الذي يشهده وطننا الغالي تقنيًّا.

وتابع رئيس الهلال: “نسعد بشراكتنا مع جهاز التي تملك خبرة كبيرة في مجال تطبيقات توصيل الطلبات والمنتجات، ونطمح أن نواصل قصة نجاح شراكتنا، وتميزهم في مجالهم من خلال تطبيق النادي، وأن يكون بوابة المحبين والمهتمين بالمجال الرياضي للحصول على الأخبار ومنتجات وتذاكر المباريات، وأن تحقق هذه الخطوة ما يعود بالنفع على النادي ومحبيه”.