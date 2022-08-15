أبدت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تمسكها باستمرار النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يرفض رحيل ديلغادو:

وأكد الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا، أن ديلغادو تلقى عرضًا من نادي كورينثيانز البرازيلي، وطلب من إدارة الهلال الرحيل على سبيل الإعارة.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي الهلال رفضت طلب اللاعب البرازيلي، وأصروا على استمراره مع الفريق.

وكان ديلغادو صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فلامنغو، وشارك في 19 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتتمسك إدارة نادي الهلال باستمرار جميع اللاعبين، نظرًا لتوقيع عقوبة عليه من قبل غرفة فض المنازعات بمنع من التسجيل لفترتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يبدأ الموسم بمواجهة الخليج:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.