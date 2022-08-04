حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن طلب التدابير الوقتية الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل.

تفاصيل أزمة محمد كنو

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقررت إدارة بن نافل التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.

رفض طلب الهلال

وأكدت تقارير، قبل قليل، رفض مركز التحكيم الرياضي لطلب الأزرق رسميًا، ليصبح اسم الهلال ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الفريح: “مركز التحكيم السعودي يرفض استئناف الأزرق للتدابير الوقتية.. وبالتالي: لازال النادي ممنوعًا من التسجيل في فترة الانتقالات الحالية”، وهو الأمر ذاته الذي أكده القانوني خالد الشعلان.