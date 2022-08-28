أعلن الهلال عن زيارة سفراء إرث قطر من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر لمقر النادي، مساء اليوم الأحد.

مناقشة تفاصيل كأس سوبر لوسيل:

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة الوفد لمقر النادي، واطلع على ما يضمه من مرافق، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للنادي، عبدالله الجربوع.

ولفت إلى أن هذه الزيارة جاءت من أجل متابعة ومناقشة كافة تفاصيل نهائي كأس سوبر لوسيل 2022، والذي سيشارك فيه الفريق الأزرق بصفته بطلًا لدوري المحترفين موسم 2021/ 2022.

ومن المقرر أن يلعب يواجه الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز على إستاد لوسيل في قطر، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر المقبل، على لقب كأس سوبر لوسيل.

الهلال يتجاوز الخليج ويستعد للفيحاء:

على الجانب الآخر، بدأ الأزرق منافسات دوري روشن السعودي هذا الفوز بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة الفيحاء، مساء يوم الأربعاء المقبل.