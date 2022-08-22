أعلن عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، عن شراء أول قميص للأزرق بالهوية الجديدة التي تم تدشينها، مساء اليوم الاثنين.

الأمير الوليد بن طلال يزايد على أول قميص للهلال بالهوية الجديدة بمبلغ 2 مليون ريال، سوف تذهب إلى مؤسسة الهلال الخيرية @Alwaleed_Talal@Alhilal_FC#روتانا_خليجية pic.twitter.com/XgDIeKxRVR — روتانا خليجية (@Khalejiatv) August 22, 2022

الوليد بن طلال يشتري القميص الأول بالهوية الجديدة:

وأكد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، أن الأمير الوليد بن طلال دعم مجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، مضيفًا: “يُزايد على القميص بالهوية الجديدة، بمليوني ريال مقابل شراء هذا القميص”.

وتابع فهد بن نافل خلال حفل تدشين الهوية الجديدة لنادي الهلال قائلًا: “وبالتأكيد هذا القميص الذي سيشتريه الوليد بن طلال من متجر الهلال، سيذهب ريعه إلى مؤسسة الهلال الخيرية”.

الكشف عن شعار الهلال الجديد:

وكشف النادي عن شعار الهلال الجديد، وتفاعلت الجماهير مع تدشينه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشادوا باختياره وأكدوا أنه “فخم” للغاية يليق بالزعيم السعودي.

كما صعد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، وهو مرتدٍ القميص بشعار الهلال الجديد، والذي سيظهر به الأزرق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.