أعلن أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم، عبدالله المسند دخول موسم سهيل اليوم الأربعاء الذي يعد أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا.

ولفت إلى دخول الوسم بعد 53 يومًا فيما يبدأ فصل الخريف بعد 30 يومًا فقط، مشيرًا إلى أنه تبقى على بداية فصل الربيع 210 أيام وهي نفس المدة التي تفصلنا عن بداية شهر رمضان 1444 هـ.

عمر نجم سهيل

وفي وقت سابق قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني إن بعض الفلكيين يقدرون عمر نجم سهيل ب27 مليون سنة، وكان العرب يتغنون به ويذكرونه في أشعارهم.

وتابع : الأربعاء فجرًا يشرق علينا أول نجوم سهيل، وهو منزلة الطرفة أيامه 13 يومًا، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، ويعتدل الجو تدريجيًّا آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار؛ مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، يُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة تستمر فيه هجرة الدخل وتبدأ هجرة الصفاري، وتقول العامة: “إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة”، كناية عن كثرة التمر واللبن، وذلك لفصل الصغار عن الأمهات.

وأشار إلى أن هذا النجم هو ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على انقضاء أيام الصيف تدريجيًّا.