أعلن الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس والفلك أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن دخول طالع النثرة اليوم الخميس، موضحًا أن العامة تسمي النثرة بـ”الكليبين”.

شروق نجم سهيل

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الرياض ستشهد شروق نجم سهيل قبل الشمس في تمام الساعة 5:23 صباحًا، في حين تشرق الشمس في تمام 5:25 صباحًا.

وأضاف أن نجم سهيل لن يُرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام، لافتاً إلى أن زيادة ساعات الليل لا تزال مستمرة بمعدل دقيقة و 11 ثانية.

نشاط الرياح

ولفت إلى أن الرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة نشطة اليوم وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من جنوبي العراق والكويت والشرقية والوسطى والغربية.