يترقب عشاق الملاكمة الحدث العالمي الأكبر اليوم السبت، وهو بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل “نزال البحر الأحمر”.

ومن المقرر أن يجمع النزال بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

نفاد التذاكر

وحسب تقرير قناة “الإخبارية”، نفدت تذاكر نزال البحر الأحمر بجميع فئاتها، حيث تشهد المملكة تحولًا نوعيًا على الصعيد الرياضي بفضل الدعم الكبير والسخي من قبل القيادة الرشيدة.

ويلهم هذا التحول ترسيخ روح المنافسة، وتنمية شعبية هذه الرياضات، وتشجيع السعوديين على دخول غمارها وضمان جودة الحياة.

10 نزالات أخرى

يذكر أن نزال البحر الأحمر يتضمن 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة من مساءاليوم السبت، فيما ينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى.

إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الحكيم مما أسهم في فتح آفاقٍ جديدة للرياضة والرياضيين.

مواجهة جديدة بين الملاكمين

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر عام 2021، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م.