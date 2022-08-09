انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم الخلوي، ضمن برامج المعسكر الكشفي الأول للفتيات الذي تنظمه الإدارة العامة لتعليم الباحة، تحت رعاية أمير المنطقة، الأمير د.حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

الهدف من المخيم الخلوي

ويهدف المخيم الخلوي إلى تطوير وتنمية مهارات وتبادل الخبرات للقائدات والكشافات، وممارسة الطريقة الكشفية والتقاليد الخاصة بالمخيم، وسط تسخير كافة الخدمات.

ويشار في المعسكر أكثر من 90 طالبة وقائدة كشفية يمثلون تسع إدارات تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة، وبحضور مساعد مدير عام النشاط بوزارة التعليم د. إيمان الفريدي ومدير إدارة التدريب الطلابي بوزارة التعليم سارة العتي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الباحة فاطمة رجا، وعدد من القيادات التربوية في قسم البنات والمشرفات التربويات.