تنطلق الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهتين وسط منافسة قوية لتحقيق الثلاث نقاط، على أن تُختتم منافستها، السبت المقبل.

مباراتان في انطلاقة الجولة الثانية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، عند الساعة 6:55 مساء، بمواجهة الباطن ضد الفتح على ملعب نادي الباطن، ويطمح الفريقان للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، بعد خسارتهما في المباراة الافتتاحية.

ويستضيف الهلال نظيره الفيحاء عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويأمل الأزرق في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني، فيما يسعى الفريق البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ترتيب دوري روشن قبل الجولة الثانية

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الثانية، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، أبها، النصر وضمك.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بدون رصيد، يليه كل من؛ الاتفاق، الفيحاء، الوحدة، الفتح، الخليج، الباطن والعدالة.