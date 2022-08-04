تعرضت اثنتان من صوامع القمح في مرفأ بيروت، اليوم الخميس لانهيار جديد. وأعلنت قناة سكاي نيوز العربية انهيار اثنتين من صوامع القمح في مرفأ بيروت.

مرفأ بيروت

وقد تعرض جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت للانهيار، مساء يوم الأحد الماضي، تأثرًا بحالة الحريق التي اندلعت فيه منذ ما يزيد عن 3 أسابيع.

تصاعد أعمدة الدخان

ووفقًا لما نشرته قناة سكاي نيوز العربية؛ فقد أظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار؛ إلا أن الغبار الناجم عن الانفجار لم ينتشر على مساحات بعيدة، إنما انحصرت داخل الصوامع، فيما لا تزال النيران مشتعلة في الداخل حيث تتصاعد أعمدة الدخان من هناك.

تحذير سابق من انهيار صوامع مرفأ بيروت

يذكر أن؛ رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حذر قبل أسبوع، من مخاطر انهيار إحدى صوامع الحبوب في مرفأ بيروت؛ بسبب استمرار الحريق، واتساعه، وسط حرارة الصيف، وارتفاع الرطوبة. كما لفت ميقاتي إلى خطر تكرار مأساة انفجار المرفأ قبل عامين.

حريق جديد في مرفأ بيروت:

وتمثل صوامع القمح في مرفأ بيروت أزمة مستمرة؛ خصوصًا بعد اشتعال النيران في واحدة من صوامع الحبوب الموجودة في الميناء، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقد اندلع الحريق أثناء عملية تخمير 800 طن من الحبوب في ظل طقس شديد الحرارة، كما اتسعت رقعتها بعدما وصل الحريق لبعض أسلاك الكهرباء الموجودة في المرفأ.

وفي ذلك الوقت أمر ميقاتي فرق الإطفاء ومتطوعي الدفاع المدني بمغادرة محيط الصوامع؛ حفاظًا على سلامتهم، كما تم إصدار أوامر بعدم الاقتراب من موقع الحادث.