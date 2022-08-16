أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية (624) عضواً على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

ورفع معالي النائب العام، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر منهما – حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.