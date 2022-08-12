أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتشكيل فريق استشاري في مكتبه لتطوير وتسريع وتيرة الأعمال ومتابعتها وهم كل من:

– فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب الرسيني رئيسًا

– الأستاذ محمد الجابري عضوًا

– الأستاذ طلال الثقفي عضوًا

– سعادة الأستاذ بدر آل الشيخ عضوًا

– الأستاذ عبدالله الصولي عضوًا

– المهندس رائد المطرفي عضوًا

– الأستاذ عمر الحميدي أمينًا

ويأتي هذا القرار وفق توجيهات معاليه في تطوير وتسريع وتيرة الأعمال ورفع مستوى الجاهزية سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.