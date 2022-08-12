أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتشكيل فريق استشاري في مكتبه لتطوير وتسريع وتيرة الأعمال ومتابعتها وهم كل من:
– فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب الرسيني رئيسًا
– الأستاذ محمد الجابري عضوًا
– الأستاذ طلال الثقفي عضوًا
– سعادة الأستاذ بدر آل الشيخ عضوًا
– الأستاذ عبدالله الصولي عضوًا
– المهندس رائد المطرفي عضوًا
– الأستاذ عمر الحميدي أمينًا
ويأتي هذا القرار وفق توجيهات معاليه في تطوير وتسريع وتيرة الأعمال ورفع مستوى الجاهزية سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.
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