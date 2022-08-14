تعرضت حافلة كانت تقل مستوطنين في حي المغاربة بالقدس المحتلة إلى عملية إطلاق نار من مجهول فجر اليوم الأحد، فسقط قتلى وأصيب آخرون بجراح، بينهم 3 بحالة حرجة، على حد ما بثت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 التلفزيونية، في خبر عاجل.

ووفقاً لـ القناة 12 الإسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار في القدس كانت مركبة، ووقعت في 3 أماكن متباعدة، حيث استهدفت حافلة إسرائيلية، ثم مركبة، وعدداً من المستوطنين.

وفي معلومات أولية أن مسلحاً دخل إلى الحافلة وراح يطلق النار بشكل عشوائي على من كان فيها، ثم انسحب ولاذ بالفرار وسط العتمة.

فرار منفذ الهجوم

وورد في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إطلاق النار وقع في ساحتين في القدس، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص. وتجري الآن عملية مطاردة اثنين هربا باتجاه حي سلوان بالقدس. واتضح على ما يبدو أن الاثنين أطلقا النار من سيارة وهربا على الفور من مكان الحادث.

استدعاء مروحيات

كما جاء في موقع الصحيفة أن الحادث الأول أدى إلى إصابة راكبي الحافلة، وهما رجلان في الثلاثينيات من العمر، بجروح خطيرة، عندما كان السائق يساعد امرأة معاقة في الصعود إلى الحافلة باستخدام المصعد. ووقع إطلاق النار الثاني على بعد أمتار قليلة من المشهد الأول، عند مدخل موقف السيارات في مقبرة الملك داود، حيث أصيب 4 رجال وامرأة.

وأفادت مصادر بسقوط 9 إسرائيليين جرحى، بينهم 2 على الأقل في حالة خطيرة، واستدعت الشرطة الإسرائيلية مروحيات للبحث عن منفذي العملية”.