لازالت أعمال البحث تتواصل عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر 3 أعوام الذي فقد مساء الاثنين جراء السيول التي شهدها وادي نجران.

وطالب مواطنون بعدم نشر الشائعات حول حالة الطفل، لأن الجميع يترقب لطف الله فيه ولازال البحث جارياً حتى الساعة بحسب المباشرين للحالة من مواطنين وجهات مختصة.

توجيه من أمير نجران:

وكان الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران قد وجه المديرية العامة للدفاع المدني بنجران وكافة الأجهزة المعنية في المنطقة بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل.

وشدد على الجهة المختصة بإمارة المنطقة بالتنسيق والمتابعة الميدانية مع كافة الجهات المعنية والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ المائي والغواصين بالدفاع المدني ومشاركة فرق البحث التطوعية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن للوصول إلى الطفل.

تحذيرات المدني:

كما أكدَ أمير نجران على ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة، حفاظاً على سلامة الجميع.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشار إلى فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.