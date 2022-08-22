يرغب نادي برشلونة الإسباني في التحرك لضم بديل لصفقة الإسباني ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

ومع تبقي 10 أيام على نهاية فترة الانتقالات الصيفية يسعى البارشا لضم ظهير أيسر بدلًا من ماركوس ألونسو، بعد تعقد الاتفاق مع نادي تشيلسي لضم اللاعب وفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية.

البارشا سيضم اللاعب خافي جالان نجم نادي سيلتا فيجو الإسباني بشكل سريع كبديل لصفقة ألونسو.

تشيلسي يُعقّد الصفقة

وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت في وقت سابق: إن رحيل ألونسو مرهون بنيل تشيلسي 10 ملايين يورو من برشلونة، وهو الأمر الذي يرحب به الفريق الكتالوني، لكن تشيلسي عقّد الأمور مما جعل برشلونة يصرف النظر عن ضم اللاعب.

ويملك ألونسو عقدًا مع البلوز، حتى صيف 2023، بينما يبلغ الظهير الأيسر الذي بدأ مسيرته الرياضية مع ريال مدريد، من العمر 31 عامًا.

يذكر أن ألونسو كان تُوج مع النادي اللندني بدوري الأبطال الأوروبي في صيف 2021.