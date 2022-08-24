حسم نادي برشلونة الإسباني قراره بشأن إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الهولندي فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يصر على بيع دي يونج

وأكدت تقارير أن نادي بايرن ميونيخ الألماني تقدم خلال الساعات الماضية بعرض لضم دي يونج على سبيل الإعارة، كما حدث مع البرازيلي فيليب كوتينيو، ما يساعد برشلونة على توفير راتبه في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “برشلونة لا يفكر في إعارة دي يونج، ومجلس إدارة النادي يريد فقط بيعه بشكل نهائي، مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات، فإنه من المرجح بشكل متزايد بقاؤه في برشلونة”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “أي عملية بيع للاعب الهولندي ستكون بمقابل مادي كبير، ولذلك سيكون من الصعب على أي ناد تحمل هذه النفقات باستثناء مانشستر يونايتد”.

برشلونة يرغب في رحيل اللاعب

وكان مانشستر يونايتد قريبًا من ضم دي يونج صاحب الـ25 عامًا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث توصل لاتفاق مع برشلونة، إلا أن اللاعب رفض لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب الهولندي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، حيث أكدت تقارير أنه مستعد لدفع 80 مليون يورو لحسم الصفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).