تسعى إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني، الهولندي فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يفاوض دي يونج

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، اليوم الخميس، إلى أن تشيلسي أبلغ وكلاء اللاعب الهولندي بأنه مستعد لدفع راتبه المرتفع الذي يحصل عليه في برشلونة حاليًا.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية: “مانشستر يونايتد وعد دي يونج بدفع نفس الراتب لكن لم يستطع إقناعه بمشروعه الرياضي الجديد، لذلك يبقى الأمر في يد اللاعب الهولندي، والذي ينتظره تشيلسي”.

وأضافت: “تشيلسي طلب الإذن من برشلونة للتفاوض مع اللاعب مباشرة، وتم ذلك في الساعات الماضية، وهناك قناعة مطلقة بقدرة البلوز على إقناعه، خاصة أنه سيكون أحد العناصر الرئيسية للمدرب توماس توخيل في مشروعه الجديد”.

وواصلت صحيفة “ديلي ميل” تقريرها: “دي يونج متردد للغاية في الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، ويواصل إبلاغ المسؤولين في النادي بأن أولويته هي البقاء”.

برشلونة يؤكد عدم وجود أزمة مع اللاعب

على الجانب الآخر، تؤكد إدارة برشلونة عدم وجود أي مشكلة رياضية مع اللاعب الهولندي، مضيفًا: “الأزمة معه مالية فقط، خاصة أن النادي لا يستطيع دفع راتبه، لذلك يجب تخفيضه أو رحيل”.