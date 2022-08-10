شدد نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا على أنه تحدث مع مسؤولي ناديه، وكشف لهم عن رغبته بشأن مستقبله في الموسم الرياضي الجديد.

برناردو سيلفا يكشف تفاصيل مستقبله

وقال برناردو سيلفا خلال تصريحاته لشبكة ESPN العالمية: “لقد كنت منفتحًا في الحديث مع مانشستر سيتي، ويعرفون ما أريد”.

وتابع: “إذا بقيت مع السيتي سأكون سعيدًا للغاية وسأحترم هذا النادي دائمًا وسأبذل قصارى جهدي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث.. سأظل دائمًا محترمًا مع مانشستر سيتي”.

جدل بشأن الاستمرار مع مانشستر سيتي

وأثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل سيلفا في الموسم الجديد، بعد ترددت أنباء حول رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عقد صفقة تبادلية بالحصول على خدماته مقابل رحيل نيمار، ولكن رفض مانشستر سيتي.

وأبدى نادي برشلونة رغبته في التعاقد مع برناردو سيلفا، حيث ترحب إدارة مانشستر سيتي لرحيله حال تلقيه عرض بـ80 مليون يورو، وينتظر البارشا مغادرة الهولندي فرينكي دي يونج.