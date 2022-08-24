أوقفت بريطانيا استيراد أي وقود من روسيا للمرة الأولى على الإطلاق وذلك في يونيو الماضي، حيث حققت طموحها بالتخلص التدريجي من جميع مشتريات الغاز الطبيعي والنفط الروسي في أعقاب دخول موسكو لأوكرانيا في إطار عمليتها العسكرية الخاصة.

وأظهرت الأرقام، التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، أن واردات الوقود من روسيا، والتي بلغ متوسطها 500 مليون جنيه إسترليني شهريًا حتى فبراير الماضي، انخفضت إلى الصفر للمرة الأولى منذ عام 1997.

وبحسب بلومبرغ، فإنه قبل الصراع الروسي الأوكراني، كانت روسيا أكبر مورد للنفط المكرر لبريطانيا، وزودت موسكو 5.9% من واردات المملكة المتحدة من النفط الخام، و 4.9% من واردات الغاز.

نجاح بريطانيا في التخلص من النفط الروسي

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: نتيجة لطموح حكومة بريطانيا للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسي، لم تكن هناك واردات من النفط المكرر أو النفط الخام أو الغاز أو الفحم أو فحم الكوك من روسيا في يونيو 2022.

بريطانيا اتجهت للبحث عن بدائل

وقد دفع هذا المستوردين للبحث عن بدائل، وحدثت زيادات في واردات النفط المكرر من السعودية وهولندا وبلجيكا والكويت في الأشهر الأخيرة؛ كتعويض جزئي عن انخفاض الواردات من روسيا.

ارتفاع أسعار النفط

ويُذكر أن سعر البرميل من خام برنت قد ارتفع بنسبة 3.92% ليتجاوز سعر الـ 100 دولار، أي أنه ارتفع بمقدار 8 دولارات خلال الأسبوع، وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا بنسبة 3.72% وذلك عند 93.72 دولارًا للبرميل، أي أكثر من 7 دولارات للبرميل خلال الأسبوع.