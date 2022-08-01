كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن جمرة القيظ ستمر بسلام هذا العام، بسبب الأمطار الطارئة عليها، لكن المملكة ستودعها بحرارة عالية خلال وعكات سهيل أواخر شهر أغسطس الجاري.

هذه السنة :

ستمر علينا جمرة القيظ بسلام بسبب الأمطار الطارئة عليها

إلا أنها ستودعنا بحرارة عالية خلال وعكات سهيل

أواخر شهر أغسطس

pic.twitter.com/fY84tsZZq9 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 1, 2022

طبيعة ومدة جمرة القيظ:

وقال الزعاق، خلال فقرته اليومية بقناة “العربية”: “خلال هذه الأيام نحن نعيش في مضمار جمرة القيظ، والتي تبلغ مدتها 26 يومًا؛ 13 يومًا منها بموسم المرزم و13 يومًا منها للكليبين”.

وأضاف الزعاق: “نعيش الآن بموسم المرزم، والعامة يقولون إذا دخل المرسم يا خراف الزم”.

خراف النخيل وجني الثمار:

وأشار إلى أن خراف النخيل وجني الثمار الصيفية يكونان عادة في عز القيظ، فتكون جمرته في يونيو ويوليو وأغسطس، لافتًا إلى أن جني الثمار له بداية بموسم الجوزة وشدته مع موسم المرزم)، ونهايته في موسم سهيل.

وكان الزعاق قال في وقت سابق: إن موسم المرزم هو موسم شدة تعب المزارعين لتزامنه مع خراف النخيل وجني الثمار، كما يشهد شدة الرطوبة على السواحل وغزارة الأمطار الخريفية على سواحل سلطنة عمان واليمن ومصايف السعودية، كما يشهد مرور السحب الكاتمة (طباخ التمر).