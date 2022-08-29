أصبح نادي الاتحاد ملزمًا بدفع مليون و400 ألف ريال نتيجة عقوبات سابقة تعرض لها وذلك بعد إيقاف مهند الشنقيطي لاعب العميد لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف ريال.

وخلال شهر أغسطس الحالي، كانت لجنة الاحتراف التابعة لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، أيضًا تم إيقاف حامد البلوي إداري نادي الاتحاد سابقًا وتغريمه 300 ألف ريال مع تغريم النادي نفسه 500 ألف ريال ليُصبح مجموع الغرامات مليون و 100 ألف ريال.

مليون و400 ألف ريال مجموع الغرامات على الاتحاد

ثم جاءت عقوبة الشنقيطي أمس الأحد وتغريمه 300 ألف ريال، ليُصبح مجموع الغرامات المالية على الاتحاد مليون و 400 ألف ريال، أصبح العميد ملزم بسدادها في الفترة المقبلة.

سبب إيقاف مهند الشنقيطي

وقررت لجنة الاحتراف إيقاف مهند الشنقيطي لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وتغريك نادي الاتحاد 300 ألف ريال، على أن يتم السداد خلال 30 يومًا، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وأوضحت أنه تم استدعاء مهند الشنقيطي للانضمام إلى المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 29 مايو وحتى 23 يونيو الماضي، قبل أن يؤكد نادي الاتحاد، لاتحاد الكرة أنه مصاب.

وأضافت أن الاتحاد أرسل خطابًا يُفيد بأن الشنقيطي أنهى مباراة الطائي يوم 29 مايو، وشعر بألم حاد في فخذه الأيسر وأن الفحص السريري من قبل الجهاز الطبي للنادي يوصي براحة اللاعب مع العلاج.

وأوضحت أن اتحاد الكرة كلف طبيب المنتخب الأول بالتواصل مع طبيب نادي الاتحاد، لتزويده بالتقرير الطبي الذي يوضح حالة مهند الشنقيطي، وتم تزويده بصورة تقرير أشعة MRI بعد مرور يوم من الموعد المحدد لانضمام اللاعب، ولم تظهر الأشعة أي إصابة عضلية حسب نتائج التقرير.