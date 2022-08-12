كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لموسم 2021/ 2022، ويتصدرها الفرنسي كريم بنزيما.

بنزيما يتنافس مع كورتوا ودي بروين

ولفت يويفا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، بنزيما يُنافس زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين.

ونجح كريم بنزيما وكورتوا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، فيما حصد دي بروين لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021/ 2022، في حفل يويفا يوم 25 أغسطس الجاري، والذي سيشهد سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب قائمة اللاعبين

وحل مهاجم بايرن ميونيخ المنتقل حديثًا لبرشلونة، روبرت ليفاندوفسكي رابعًا في قائمة أفضل لاعب في أوروبا، يليه نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، ثم نجم ليفربول المنتقل للبايرن، ساديو ماني.

ويتواجد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز السابع، يليه مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، ثم مدافع الريدز، فيرجيل فان دايك في المركز العاشر.