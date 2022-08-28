ظهر النجم الجابوني آرون سالم بوبيندزا بشكل مميز في مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

بوبيندزا يتألق في أول مباراة رسمية:

وانضم آرون بوبيندزا إلى صفوف الشباب هذا الصيف، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، قادمًا من العربي القطري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك بوبيندزا بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد الباطن، ونجح في ترك بصمته سريعًا، بعدما افتتح التسجيل؛ وصنع هدفين آخرين، ليحصل على أعلى تقييم من موقع الإحصائيات الشهير “سوفاسكور”، حيث منحه 9.10 درجة.

وحصل مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو على المركز الثاني بتقييم 8.10، بعدما سجل هدفًا في شباك الخليج، وشاركه مدافع الاتحاد، أحمد شراحيلي، وحارس التعاون، البرازيلي ميلسون، التقييم ذاته بعد تألقهما بالجولة الأولى.

الشباب يتجاوز الباطن ويستعد لأبها:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الباطن بثلاثة أهداف دون رد في الرياض، ويستعد لمواجهة أبها في الجولة الثانية، مساء يوم الجمعة المقبل.