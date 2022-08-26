ظهر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الخليج في انطلاقة دوري روشن السعودي.

فوز الهلال ضد الخليج

ولعب الخليج ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

إيغالو يتألق مع الهلال

وتُعد مباراة الخليج ضد الهلال هي المواجهة الـ23 للنيجيري إيغالو بقميص الزعيم منذ انضمامه لصفوفه بالميركاتو الشتوي الماضي، وساهم خلالهم في تسجيل 23 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 18 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتألق إيغالو بشكل لافت في انطلاقة دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل هدف الهلال الأول في شباك الخليج، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله المالي موسى ماريغا، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويأمل المهاجم النيجيري في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في التتويج بلقب هداف دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.