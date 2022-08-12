انضم النجم التركي بيرات أوزديمير، اليوم الجمعة، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

بيرات أوزديمير يلتحق بالمعسكر

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بيرات أوزديمير إلى المعسكر، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد.

وكان نادي الاتفاق قد نجح مؤخرًا في الحصول على بيرات أوزديمير لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، قادمًا من صفوف فريق طرابزون سبور، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق يبدأ المرحلة الثانية

وفي السياق ذاته، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم إلى مدينة إزميت التركية، لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي، بعدما انطلق المعسكر في فنربخشة.

وسيبدأ الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.