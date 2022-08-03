غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان بعد زيارة استمرت يومًا وأثارت ردود أفعال عالمية.

رد فعل الصين

وأدانت الصين بشدة الزيارة الأمريكية، وخرجت وزارة الخارجية بتصريحات تحمل نبرة حادة وعدوانية، حيث قالت في البداية إنها لن ترضخ أبدًا لمثل هذه التحركات الأميركية في تايوان، مضيفة في تصريح خطير أن بكين مضطرة للدفاع عن نفسها، وأن أي إجراءات مضادة ستكون ردًا مبررًا وضروريًا على سلوك واشنطن.

وتابعت الخارجية الصينية قولها إن النهاية لن تكون جيدة للأميركيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ البلطجة.

وفي الإطار نفسه، قال مجلس الشعب الصيني: زيارة بيلوسي قوضت سيادة الصين، ثم جاء بعد ذلك تصريح لا يحمل شكًا من الجانب الصيني عن احتمالية دخول تايوان، حيث قالت: المناطق التي تناور فيها الصين حول تايوان هي مواقع محتملة لأي غزو.

تحركات عسكرية صينية

لم تكتف الصين بالتحذيرات والإدانة، بل قامت بعدة تحركات عسكرية، حيث حلقت بالفعل مقاتلات صينية قرب مضيق تايوان وأغلقت المجال الجوي للطائرات المدنية فوقه، علمًا بأن المضيق يعتبر منطقة حساسة دوليًا، ليس هذا فقط، بل أعلن الإعلام الصيني الرسمي أن بكين ستنفذ مناورات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان.

رد فعل تايوان

على الجانب الآخر، قالت وكالة أنباء تايوان إن بيلوسي ستلتقي رئيسة تايوان غدًا الأربعاء، بحسب ما نقل حساب موقع العربية، أما عن ردود الفعل تجاه التحركات العسكرية الصينية فقد قال الدفاع التايواني عن ذلك إنه سيتم نشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو.