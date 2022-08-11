أعلن نادي الباطن عن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الخور القطري، والتي كان من المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الباطن يعلن تأجيل المباراة الودية

وأشار نادي الباطن إلى أنه تم تأجيل المواجهة الودية ضد نظيره الخور القطري إلى وقت لاحق، وذلك بسبب الضباب الكثيف في مدينة صبنجة التركية.

وكانت مباراة الخور القطري اليوم هي الثانية للفريق السماوي في معسكره الخارجي المقام في تركيا، في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد بدأ مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد بمواجهة البطائح الإماراتي وخسرها بهدف دون رد، على أن يعود من تركيا يوم الثلاثاء المقبل ويخوض مباراة أخرى.

السماوي يبدأ الموسم بمواجهة الشباب

وسيبدأ الفريق السماوي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.