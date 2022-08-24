أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس، عن رعاية شركة “روشن” للتطوير العقاري لـ دوري المحترفين لمدة خمس سنوات قادمة، في خطوة جديدة وتحول جديد في عالم رعاية الدوري.

وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد “دوري روشن السعودي”.

تاريخ أسماء الدوري السعودي على مدار 12 عامًا:

بداية تغيير مسميات دوري المحترفين كانت في عام 2010 حيث أُطلق مسمى دوري زين للمحترفين على دوري المحترفين لمدة 3 سنوات.

وفي عام 2013 التغيير الجديد كان بإطلاق اسم دوري عبداللطيف جميل لمدة 3 سنوات أخريات، ثم امتد المسمى حتى عام 2017.

الاسم الجديد كان بإطلاق اسم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدوري بداية من عام 2018 وجاء ذلك عرفانًا وتقديرًا من الأندية السعودية لـ سمو ولي العهد بعد إنقاذها من الديون المتراكمة.

وحاليًّا تم إطلاق اسم “روشن” على الدوري السعودي للمحترفين لمدة خمس سنوات وحتى موسم 2026/ 2027.

خطوة جديدة ومميزة:

ومع تغيير مسمى الدوري السعودي إلى دوري روشن السعودي، أشاد مغردون بالاسم الجديد والخطوة الجديدة، معربين عن انتظارهم لموسم قوي يحقق فيه ناديهم المفضل الفوز بالدوري.

وقال أحد المغردين تعليقًا على تغيير مسمى الدوري لـ” دوري روشن ”: “ما تقوم به المملكة من عمليات تطوير في كل القطاعات رهيب”.

وتمنى آخر أن يفوز نادي الهلال بالدوري قائلا: “الله يجعله من نصيب الهلال”.