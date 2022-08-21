حذر خبير المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من تسبب دخان البخور في الحساسية، وضيق التنفس، والكحة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “البخور ودخانه يعتبران من مسببات الحساسية والكحة وضيق التنفس، وأدخنة البخور قد تسبب سرطان الرئة مثلها مثل التدخين، ولا يفرق بخور طبيعي، أصلي أو تقليد”.

وتابع: “إن المشكلة من الأدخنة التي تدخل الرئة سواء من حرق البخور، أو حرق السجائر أو حرق أي مادة؛ الأدخنة تحوي هيدروكربونات ونيتروارينات مسرطنة”.

حالات ربو الأطفال والتدخين السلبي

وفي وقت سابق؛ حذر الخضيري من خطورة التدخين السلبي على الأطفال، وتسبب ذلك في زيادة حالات الربو لدى صغار السن.

نوبات ربو خطيرة

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أكثر من 40% من الأطفال الذين يدخلون في نوبات ربو خطيرة تستدعي نقلهم إسعافًا لغرف الطوارئ، هم من الذين يعيشون مع مدخن في البيت أو السيارة”.

اتقوا الله في أطفالكم

وختم د. فهد الخضيري تغريدته بنصيحة لجميع أولياء الأمور، بقوله: “اتقوا الله في أطفالكم!”.