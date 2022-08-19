حذر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ترك مرضى القلب في عزلة، لافتًا إلى أن ذلك قد يزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “لا تتركوا مرضى القلب يعيشون في عُزْلَةٍ عنكم. بل خالطوهم؛ لأن العُزلة عن المجتمع بالذات في كبار السن من العوامل التي تزيد حدوث الاكتئاب في هؤلاء المرضى ومن ثَمّ تدهور حالته لزُهْدِه في أخذ الدواء، ومتابعة الطبيب”.

تصرف خاطئ عند زيارة مرضى القلب:

وفي وقت سابق؛ نصح الدكتور خالد النمر، بتجنب بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة عند زيارة مرضى القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تصرف خاطئ.. أن تزور مريض قلب بعد القسطرة وأنت تحمل كيسًا كبيرًا من مطعم وجبات سريعة مشهور جدًّا + مشروبات غازية من الحجم الكبير!!”.

يذكر أن الأطباء ينصحون عادة مرضى القلب بتناول الطعام الصحي الغني بالألياف، وتجنب الأطعمة الضارة الغنية بالدهون والوجبات السريعة.

نصائح وقائية لـ مرضى القلب:

كما أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في وقت سابق؛ عددًا من النصائح بشأن مرضى القلب؛ للوقاية من الإصابة بالأزمات القلبية.

وأشارت إلى عدد من التعليمات لمرضى القلب؛ أهمها:

ـ اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الأملاح، والدهون.

ـ استشارة الطبيب قبل السفر، وتجهيز كمية كافية من الأدوية.

ـ تجنب الإجهاد، وأوقات الزحام، والصعود على الجبال.

ـ حمل البطاقة الطبية.

ـ عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، يجب أخذ قدر كافٍ من الراحة، ومقابلة الطبيب عند الحاجة.