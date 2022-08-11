في مفاجأة صادمة، حذرت دراسة علمية حديثة من الطبخ في أواني الطهي التيفال، نظرًا لما قد تسببه من أمراض تصل إلى سرطان الكبد.

خطورة الأواني التيفال

وشددت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، على تجنب استخدام الأواني والمقالي غير اللاصقة “التيفال” في طبخ وتجهيز الطعام؛ نظرًا لإضافة مواد كيميائية طويلة الأمد عند تصنيعها؛ ما يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الكبد 4 مرات.

وأوضح الباحثون أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان شائع في الكبد وهو سرطان الخلايا الكبدية غير الفيروسية، بواقع 4.5 أضعاف مقارنةً، بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه المواد الخطرة في حياتهم.

اختبارات على مئات الآلاف

وشملت الدراسة إجراء اختبارات لأكثر من 200 ألف شخص، وجرى اختيار 50 منهم أصيبوا بسرطان الكبد، حيث تبيّن عند مقارنتهم بعينة مماثلة أنهم يتناولون الطعام المجهز في الأواني غير اللاصقة

اختيار أواني الطهي الصحية

ويرى مختصون أن استخدام آنية من الألمونيوم على سبيل المثال من شأنه تسريع وقت الطهي، لكنه يكون قاعًا قشريًا داكنًا بشكل سريع، فيما أن استخدام الأواني الزجاجية والسيراميك خيار مثالي فهي تنتج حرارة بشكل بطيء ومتساو، ما يجعلها مثالية لأي مكونات حساسة يمكن أن تحترق أو تجف بسهولة.

وأوضح المختصون أن هذه الأنواع من الأواني مثالية في طهي البيض والجبن والمكرونة بأنواعها، لكنها ليست الأفضل لخبز البراونيز أو البسكويت أو الكعك، لأن أوقات طهي هذه الوصفات تكون أبطأ، مما يترك الحلويات غير المطبوخة جيدًا.

أواني الحديد والألمونيوم

وبشأن أواني الحديد الزهر تختلف هذه الأواني من أواني حديد الزهر العادية أو المطلية بالمينا، وهي الأكثر استخدامًا في المطبخ، وتتحمل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 500 درجة مئوية، ويمكن استخدامها في الفرن أو على النار المباشرة، لكنها لا توزع الحرارة بشكل متساوٍ مثل الأواني المصنوعة من الألمونيوم

ويعتبر هذا النوع من الأواني مثاليًا مع اللحوم المشوية والأسماك والدجاج المشوي والشوربات بأنواعها لأنها تحتفظ بالحرارة لمدة أطول، ومثالي كذلك مع القلي العميق والطبخ على نار هادئة، لكن عليك سيدتي الحذر من استخدام أواني الزهر والاهتمام بها حتى لا تتفاعل مع الأطعمة الحمضية

وهناك الأواني الألمونيوم تكون مثالية للمخبوزات والكيك بأنواعها المختلفة نظرًا لأنها توزع الحرارة بشكل سريع . ويوصي خبراء الطهي بعدم استخدام الأواني ذات 3 طبقات لأنها باهظة الثمن وقد تؤدي إلى احتراق المخبوزات بسرعة.