حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من مخاطر المقالب؛ لما تسببه من احتمالية الإصابة بسكتات قلبية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “هناك شباب يستخفّون دمهم بعمل مقالب لتخويف النائمين من أصدقائهم، وأقاربهم وإثارة الفزع فيهم ويقومون بتصوير ردود أفعالهم بكاميرا ثابتة في الموقع؛ أقول لهم احذروا فقد ينقلب الفرح إلى تَرَح بتوقف قلب أحدهم”.

تحذير من ترك مرضى القلب للعزلة

وفي وقت سابق؛ حذر ‏‏‏ النمر من ترك مرضى القلب في عزلة، لافتًا إلى أن ذلك قد يزيد خطر إصابتهم بالاكتئاب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “لا تتركوا مرضى القلب يعيشون في عُزْلَةٍ عنكم. بل خالطوهم؛ لأن العُزلة عن المجتمع بالذات في كبار السن من العوامل التي تزيد حدوث الاكتئاب في هؤلاء المرضى ومن ثَمّ تدهور حالته لزُهْدِه في أخذ الدواء، ومتابعة الطبيب”.

تصرف خاطئ عند زيارة مرضى القلب

كما نصح الدكتور خالد النمر، بتجنب بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة عند زيارة مرضى القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تصرف خاطئ.. أن تزور مريض قلب بعد القسطرة وأنت تحمل كيسًا كبيرًا من مطعم وجبات سريعة مشهور جدًّا + مشروبات غازية من الحجم الكبير!!”.

يذكر أن الأطباء ينصحون عادة مرضى القلب بتناول الطعام الصحي الغني بالألياف، وتجنب الأطعمة الضارة الغنية بالدهون والوجبات السريعة.