حذرت المبادرة التوعية البيئية، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من اصطحاب المنتجات البلاستيكية والصغيرة؛ تجنبًا لغرسها في الرمال.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لرحلة بحرية واعية بالبيئة.. تجنّب اصطحاب المنتجات البلاستيكية والصغيرة؛ تفاديًا لأن تُغرس في الرّمال أو أن تتطاير إلى البحر”.



خطر إلقاء المخلفات في البحار:

وفي وقت سابق؛ حذرت المبادرة من إلقاء المخلفات في المسطحات المائية قائلة: “تعلق الكائنات البحريّة في المخلفات البلاستيكية مما يعرقل حركته”.

ودعت مرتادي الشواطئ للمساهمة في إبقائها نظيفة؛ مغردة: “ساهم في إنقاذ الكائنات البحرية والطيور من احتماليّة الاختناق بالنّفايات، من خلال مساهمتك في تنظيف الشاطئ خلال رحلاتك البحريّة”.

تحذير من إطعام الأسماك:

وفي السياق نفسه حذرت من إطعام الأسماك؛ قائلة: “للأسماك طعامها الخاص ومساعدتك لها بإطعامها يضرّ بجهازها الهضمي وبتوازن البيئة البحرية فهي لا يناسبها تناول الخبز أو الأرز أو غيره من الأطعمة البشرية”.