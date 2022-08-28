أُسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في افتتاح موسم 2022/2023.

نتائج مباريات الجولة الأولى

وكانت المسابقة انطلقت الخميس الماضي بفوز ضمك على الفيحاء بهدف دون رد، أما نادي الهلال ففاز على الخليج بثنائية دون رد.

وفي مباريات أول أمس الجمعة، فاز الطائي على الاتفاق بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على العدالة بثلاثية دون رد، أما الشباب ففاز على الباطن بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز التعاون على الفتح بثنائية دون رد، أما النصر فهزم نادي الوحدة بهدف دون رد، وفاز أبها على الرائد بثنائية مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن بعد الجولة الأولى

وبعد نهاية مباريات الجولة الأولى يتواجد الشباب في الصدارة برصيد 3 نقاط يليه الاتحاد ثانيًا والهلال ثالثًا والتعاون رابعًا والطائي خامسًا وأبها سادسًا وضمك سابعًا والنصر ثامنًا برصيد 3 نقاط لكل فريق.

أما أندية الاتفاق والرائد والفيحاء والوحدة فتحتل المراكز من التاسع إلى المركز الـ12 بدون رصيد من النقاط.

وتتواجد أندية الخليج والفتح والباطن والعدالة من المركز الـ13 إلى المركز الـ16 على الترتيب.