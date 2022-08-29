أطلقت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة مبادرة “خليها عادة وعبادة” بهدف تركيب أكثر من 12 ألف قطعة لترشيد استهلاك المياه في المساجد والجوامع.

وقام الفريق الفني صباح اليوم بتركيب أدوات الترشيد على مغاسل وصنابير المياه في عدد من الجوامع والمساجد بمتابعة رئيس إدارة الفريق التطوعي بإدارة مساجد حفر الباطن ناصر الفضلي.

وتأتي هذه الحملة للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على استدامة المياه بالمملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.