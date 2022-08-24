نجحت إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل في التعاقد رسميًا مع الألباني سوكول تسيكاليشي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الخليج يحسم الصفقة

ووقعت إدارة نادي الخليج عقدًا احترافيًا مع المهاجم الألباني سوكول تسيكاليشي، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف قونية سبور التركي، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

أبرز إحصائيات تسيكاليشي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام المهاجم الألباني في الدوري التركي لكرة القدم قبل التوقيع لنادي الخليج.

ولعب تسيكاليشي 34 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي قونية سبور في الدوري التركي الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 10 أهداف جميعهم من داخل منطقة الجزاء وصنع هدفين.

وبلغت نسبة ترجمته الفرص إلى أهداف 13%، وقام بـ78 تسديدة بينهم 24 على المرمى، وصنع 27 فرصة، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا مع قونية سبور في الموسم الماضي 6.90 درجة.

ويملك المهاجم الألباني صاحب الـ32 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق وتوج بلقب الدوري الألباني، ولعب في صفوف فريقي بلدية أكهيسار سبور وقونيا سبور التركيين، وحصد لقب هداف كأس تركيا مرتين.