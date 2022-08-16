أعلن المدير الفني سعد الشهري عن تشكيل الأخضر لمواجهة تركيا التي ستنطلق، بعد قليل، في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

تشكيل السعودية ضد تركيا

وجاء تشكيل السعودية ضد تركيا كالتالي؛ نواف العقيدي، خالد دغريري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، هيثم عسيري، زياد الجهني، أحمد الغامدي ومحمد القحطاني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر كل من؛ عبدالرحمن الصانبي، رائد أزيبي، نواف القميري، ريان حامد، نواف المطيري، محمد العوفي، سامر المحيميد، هزاع الغامدي، سعد الناصر، محمد الرشيدي وتركي المطيري.

الأخضر في دورة الألعاب الإسلامية

ونجح منتخب السعودية في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية بعد فوزه على الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع منتخب تركيا، اليوم الثلاثاء.

ويُعد هذا التأهل هو الثاني لمنتخب السعودية، حيث سبق أن صعد الأخضر إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية عام 2005 التي أُقيمت في المملكة، وتوج بلقبها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.