أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن صدور الأمر الكريم بشأن أراضي المليساء، بإعداد مخطط تنظيمي معتمد، تحدد فيه مساحة الأراضي للملاك بعد اعتماد نسبة الغرماء.

تصفية مساهمات المليساء

وأضافت اللجنة أنه: إنفاذًا للأمر الكريم فإن تصفية تتابع مع الجهات ذات العلاقة استكمال استخراج صكوك أراضي مساهمات المليساء؛ تمهيدًا لبيعها وإعادة حقوق المساهمين فيها.

جهود لجنة تصفية

وفي وقت سابق كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن أرقامها للنصف الأول من عام 2022م، حيث أنهت (19) مساهمة، صرفت على إثرها حقوقًا مالية بلغت (3,652,861,275) ريالًا.

وقامت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” باتخاذ (216) قرارًا خلال (22) اجتماعًا، وأتمت بيع أراضٍ لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية تبلغ (5,460,208.94) م2، بقيمة (4,023,458,622.85) ريالًا.

وتحققت هذه الإنجازات في النصف الأول من عام 2022م، بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية المالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ تحقيقًا لهدفها الأساسي المتمثل في إعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

حماية أموال المساهمين

وتولت في الجوانب القانونية الترافع في عدد من القضايا وصدّرت أحكامًا قضائية بمبلغ إجمالي (575,211,678.50) ريالًا تُمثل حقوق المساهمين، وفي الجوانب المالية استعادت اللجنة أموال المساهمين في عدد من المساهمات العقارية بمبلغ (4,300,711,473) ريالًا.

يُذكر أن “تصفية” تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لتصفية المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ 1426/8/22 هـ وإعادة حقوق المساهمين.