انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي الودية التي أُقيمت في النمسا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل الاتحاد والوحدة

وبدأت مباراة الاتحاد والوحدة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي العميد لهز الشباك مبكرًا، قبل أن ينجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 21 بعد تمريرة مميزة من عبدالرحمن العبود.

وانتفض لاعبو الوحدة الإماراتي بعد هدف رومارينيو، ونجح إسماعيل مطر في تسجيل التعادل عند الدقيقة 31 من تسديدة مميزة لكرة ثابتة، اصطدمت بالقائم الأيمن وهزت الشباك، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والوحدة، ضغط العميد بقوة، وكاد أحمد حجازي أن يهز الشباك، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم، وأجرى المدرب البرتغالي نونو سانتو عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبين.

وكاد الفريق الإماراتي أن يسجل هدفًا عند الدقيقة 88 من كرة ثابتة، ولكن الحاري البديل صالح الوحيمد تألق وأبعد الكرة، لتنتهي مباراة الاتحاد والوحدة الودية بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيبدأ الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.