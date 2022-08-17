انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد العربي الودية، في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3/ 3.

تقدم النصر ضد العربي بثنائية:

وبدأت مباراة النصر ضد العربي التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، ونجح سامي النجعي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة، بعد تلقيه تمريرة مميزة ليراوغ المدافع ويهز الشباك.

وواصل العالمي سيطرته على اللعب، وعزز تقدمه بهدف ثان عن طريق سامي النجعي عند الدقيقة 26، بعد تمريرة من المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد العربي بثنائية نظيفة.

محاولات مستمرة وتعادل قاتل:



ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح العربي في تقليص الفارق عن طريق ساندرو مانويل، قبل أن يسجل فينسنت أبو بكر الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 51، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا.

ونجح ابلاي في تسجيل هدف ثان، وأجرى المدرب الفرنسي رودي جارسيا تغييرات عديدة، لتجهيز جميع اللاعبين لانطلاق الموسم الجديد، وأحرز حسن شراحيلي هدفًا ثالثًا، لتنتهي المباراة بتعادل النصر ضد العربي بنتيجة 3/ 3.

وسيبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.