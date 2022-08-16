يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر حسمت صفقة نجم بنفيكا البرتغالي، المغربي عادل تاعرابت.

عادل تاعرابت نصراوي

وأكد الإعلامي أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن عادل تاعرابت انتقل إلى صفوف النصر بشكل رسمي بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وكان نادي النصر قد دخل في مفاوضات مع تاعرابت خلال الفترة الأخيرة، بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، وذلك بعد خروجه من حسابات بنفيكا في الموسم الجديد.

وانضم عادل تاعرابت إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي في عام 2016، وأُعير إلى أكثر من فريق أوروبي، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2023، ولكن يسعى المسؤولون لرحيله هذا الصيف.

النصر يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مؤخرًا إلى الرياض بعد انتهاء معسكره الذي أُقيم في إسبانيا، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية وظهر بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).