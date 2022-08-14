انتهت، منذ قليل، مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثانية منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

تقدم تشيلسي ضد توتنهام:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد توتنهام التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بشكل سريع، ونفذ سون كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة الثالثة، إلا أنها مرت أعلى مرمى البلوز، ورد كاليدو كوليبالي بتسديدة قوية عند الدقيقة 18، ذهبت بعيدًا.

وكاد تشيلسي أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بعدما مرر رحيم سترلينج كرة لمونت، إلا أن الحارس لوريس تألق وأبعد التسديدة إلى ركلة ركنية، لعبها كوكوريلا، وتابعها كوليبالي ليهز الشباك.

وأضاع السبيرز فرصة التعادل عند الدقيقة 22، بعدما انفرد سيسيجنون بالحارس ميندي، إلا أنه تألق وتصدى لتسديدته، وسدد مونت كرة مميزة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي ضد توتنهام بهدف.

تعادل قاتل لتوتنهام:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط توتنهام بقوة، ومرر هاري كين كرة بينية لسون عند الدقيقة 48، لينفرد بالمرمى، إلا أنه سدد كرة ضعيفة، وكاد مونت أن يسجل الهدف الثاني، ولكن الحارس أبعدها عند الدقيقة 54.

وأطلق سترلينج كرة قوية مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 61، ورد كين بتسديدة مرت بجوار المرمى، قبل أن يسجل إميل هويبرج التعادل عند الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية، وواصل لاعبو تشيلسي إهدار الفرص.

ونجح جميس في تسجيل هدف البلوز الثاني عند الدقيقة 78 بعد تمريرة من سترلينج، قبل أن يحرز كين هدف التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 96، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي بالتعادل بنتيجة 2/ 2.