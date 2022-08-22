قدمت وزارة الحج والعمرة، تعليمات السلامة التي يجب على الزوار والمُعتمرين اتباعها خلال استخدام السلالم الكهربائية في الحرمين الشريفين.

أهمية مراقبة الأطفال

وأفادت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، بأن تعليمات السلامة تشمل عدم الجلوس على السلم عند التحرك حتى إذا كان الشخص متعبًا، والوقوف بثبات والتمسك بالحزام المتحرك، والوقوف على الجانب الأيمن وترك الجانب الأيسر للمتحركين.

وأشارت إلى أن التعليمات تتضمن مراقبة الأطفال والتأكد من ثباتهم، والتحرك فور الوصول إلى السطح، بالإضافة إلى تعقيم اليدين من عوالق الحزام المتحرك، وإبعاد الثياب عن فتحات السلم تفادي وقوع الحوادث.