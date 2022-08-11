أكدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، إعفاء أسر الضمان وذوي الإعاقة والمدارس المضمومة من رسوم نقل الطلاب في مكة.

فيديو | إعفاء أسر الضمان وذوي الإعاقة والمدارس المضمومة من رسوم نقل الطلاب في مكة ومدير خدمات الطلاب في تعليم مكة علي الأسمري: ولي الأمر هو المسؤول عن إدخال بيانات الطالب في نظام نور للتسجيل في النقل المدرسي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9XO4mqVk6C — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 11, 2022

التسجيل في النقل المدرسي

وقال مدير خدمات الطلاب في تعليم مكة علي الأسمري، إن التسجيل في النقل المدرسي سيكون بداية العام الدراسي فقط.

وأضاف الأسمري في تصريحات لقناة “الإخبارية”: أنه تم عقد لجنة لجميع الإدارات المدرسية، وتم وضع خطة للنقل المدرسي ومساعدة أولياء الأمور للتسجيل في النقل المدرسي؛ حيث يعد هو المسؤول في إدخال البيانات في نظام نور للتسجيل بالنقل المدرسي.

آلية النقل المدرسي

وتابع الأسمري أن آلية النقل المدرسي هي المعتمدة من الوزارة بالتعاون مع شركة التطوير، والمعفيون من رسوم النقل وهي 200 ريال أسر الضمان وذوي الإعاقة والمدارس المضمومة من رسوم نقل الطلاب في مكة.

وأشار الأسمري، إلى “أن إدارة تعليم مكة اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد للعام الدراسي، وعمل لجان لمساعدة أولياء الأمور؛ حيث تم التعميم على جميع المدارس بإشعار أولياء الأمور للمبادرة بالتسجيل في النقل المدرسي”.