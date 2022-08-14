حددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة غدًا موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية.

إجراءت القبول على الوظائف التعليمية

وأوضحت الإدارة أن عدد المرشحات لدخول المقابلات الشخصية 221 مرشحة حيث ستُجرى المقابلات اعتبارًا من غد وذلك بمقر قاعة المعارض.

المستندات المطلوبة

وأطلقت الإدارة رسائل ترحيبية للمرشحات، معلنة خلالها عن مقرات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية حسب الموعد المرسل كما أفادت أنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.