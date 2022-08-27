أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة كافة استعداداتها لاستقبال أكثر من 388 ألف طالب، غدًا الأحد في مختلف المراحل الدراسية بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد 1444هـ.

تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب

وعملت جميع الإدارات المعنية على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات، بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم.

ونفذت خطة الصيانة خلال الصيف من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف، وشملت الخطة ثلاثة محاور تتمثل في خطة الصيانة العام وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

عام دراسي حافل بالنجاح

ورحب مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي نيابة عن الأسرة التعليمية بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، متمنياً لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا الغالية من دعم وعناية واهتمام من القيادة الرشيدة.