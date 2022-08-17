تترقب الجماهير النصراوية الإعلان بشكل رسمي عن إتمام التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير لتدعيم صفوف الفريق الأول هذا الصيف.

النصر يوقع مع جايسون دينايير لموسمين

وكشف الصحافي الإيطالي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي غاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل تعاقد النصر مع جايسون دينايير، مؤكدًا تفوقه على فالنسيا وتورينو.

ولفت غاليتي إلى أن جايسون دينايير سيكون لاعبًا جديدًا في صفوف النصر بالموسم الرياضي المقبل، وأكد التوصل إلى اتفاق معه، حيث سيوقع لمدة عامين ويحصل على راتب 3.5 مليون يورو في الموسم.

وكانت تقارير قد أكدت أن دينايير صاحب الـ27 عامًا، سيصل إلى الرياض خلال اليومين القادمين، لإجراء الفحوصات الطبية، حيث سينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، وذلك بفضل علاقته المميزة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

تفاعل الجماهير مع الصفقة

وتفاعلت الجماهير مع نبأ ضم المدافع البلجيكي، ودشنت هاشتاق دينايير نصراوي ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أبدى مشجعو النصر عن سعادتهم بالصفقة.