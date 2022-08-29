استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، ناصر بن فهد الخاطر.

ياسر المسحل يستقبل الرئيس التنفيذي لمونديال 2022:

وأكد ياسر المسحل خلال اللقاء الذي عُقد، الأحد، تقديم الدعم الكامل من الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل المساهمة في إنجاح استضافة دولة قطر الشقيقة لكأس العالم؛ والذي يقام لأول مرة على الأراضي العربية.

وأثنى ياسر المسحل على التعاون البناء بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره القطري خلال الفترة الماضية بما يخدم كرة القدم في البلدين الشقيقين، متطلعًا لمزيدٍ من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تمنياته لدولة قطر بتنظيم نسخة استثنائية ناجحة لمنافسات مونديال 2022، مشيدًا بالاستعدادات الكبيرة لاحتضان هذا الحدث الكروي الكبير.

الأخضر في كأس العالم:

على الجانب الآخر، يفتتح الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك على ملعب لوسيل.